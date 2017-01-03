| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

中市闢建臨時停車場 太平樹孝商圈停車問題有解

交通局在太平區樹孝路旁闢建臨時停車場。（記者張菁雅攝）

2017-01-03  16:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市太平區樹孝商圈發展快速，當地住戶、店家及消費者常反映周邊停車位不足，市府交通局利用樹孝路旁的「文中2」預定地，闢建臨時停車場，提供約200個汽車格、200個機車格，除了改善車輛違規停放與周邊交通問題，並希望能進一步促進商圈發展。

交通局長王義川表示，樹孝商圈周邊沒有停車場用地，經評估臨樹孝路旁有「文中2」用地，因該地原堆積廢棄物，經教育局、地政局及太平區公所研議，由太平區公所完成廢棄物清理後，交通局即闢建臨時停車場，並依承諾於去年12月底開放使用，除提供當地市民良好停車空間，也可還給市民美麗的街道環境。

王義川補充說明，自104年迄今，台中市另有11座停車場興闢完成並開放使用，包含南屯區文中46臨時停車場、西區自立停車場、南區大慶停車場及建國北停車場與國資圖旁臨時停車場、北屯區松榮停車場、北區育強停車場、烏日區學田停車場、西屯區社會住宅預定地臨時停車場、東區立德停車場、豐原區停6旁社會住宅預定地臨時停車場，共提供1550個汽車格、1546個機車格。

他也強調，在大眾運輸路網尚未建置完整前，未來交通局每年仍將持續檢討各地區停車供需狀況，增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，以確實改善停車秩序。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車問題 停車場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：中市闢建臨時停車場 太平樹孝商圈停車問題有解


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.