中市闢建臨時停車場 太平樹孝商圈停車問題有解

交通局在太平區樹孝路旁闢建臨時停車場。（記者張菁雅攝）

2017-01-03 16:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市太平區樹孝商圈發展快速，當地住戶、店家及消費者常反映周邊停車位不足，市府交通局利用樹孝路旁的「文中2」預定地，闢建臨時停車場，提供約200個汽車格、200個機車格，除了改善車輛違規停放與周邊交通問題，並希望能進一步促進商圈發展。

交通局長王義川表示，樹孝商圈周邊沒有停車場用地，經評估臨樹孝路旁有「文中2」用地，因該地原堆積廢棄物，經教育局、地政局及太平區公所研議，由太平區公所完成廢棄物清理後，交通局即闢建臨時停車場，並依承諾於去年12月底開放使用，除提供當地市民良好停車空間，也可還給市民美麗的街道環境。

王義川補充說明，自104年迄今，台中市另有11座停車場興闢完成並開放使用，包含南屯區文中46臨時停車場、西區自立停車場、南區大慶停車場及建國北停車場與國資圖旁臨時停車場、北屯區松榮停車場、北區育強停車場、烏日區學田停車場、西屯區社會住宅預定地臨時停車場、東區立德停車場、豐原區停6旁社會住宅預定地臨時停車場，共提供1550個汽車格、1546個機車格。

他也強調，在大眾運輸路網尚未建置完整前，未來交通局每年仍將持續檢討各地區停車供需狀況，增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，以確實改善停車秩序。