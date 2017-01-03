2017觀光生態年 茂林紫斑蝶打頭陣

每年冬季，茂林國家風景區都湧入大量紫斑蝶。（觀光局提供）

2017-01-03 15:59

〔記者甘芝萁／台北報導〕聯合國世界觀光組織UNWTO宣示2017年為「國際永續觀光發展年」，交通部觀光局將今年啟動為「2017生態旅遊年」，全力發展全國四季賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等活動；將率先由觀光局茂林國家風景區的紫斑蝶打頭陣。

橫跨高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉等六個鄉鎮的茂林國家風景區，是台灣南部重要的觀光地點，轄區內山林資源豐富，加上涵蓋魯凱族、排灣族、布農族、拉阿魯哇族、客家、閩南、平埔等族群文化，讓茂林國家風景區更顯迷人。

茂林國家風景區每年冬季更有來自全台灣各地的紫斑蝶群聚生態現象，成為傲視全球的自然景觀；交通部觀光局茂林國家風景區管理處每年冬季舉辦「茂林紫蝶幽谷・雙年賞蝶系列活動」已成為推展國際觀光的特色資源，並被列為台灣觀光年曆中的重要活動。

為促使茂林國家風景區能朝向永續觀光的方向前進，茂管處期望能汲取國內外學者專家豐富的經驗，在推動永續觀光發展的過程中提出建言，特委託義守大學觀光餐旅學院辦理「2017 斑蝶生態研究暨永續觀光發展國際研討會」，研討會時間訂於今年1月5日到6日，在義守大學國際會議廳舉行。

研討會議題含納斑蝶生態、原住民文化、永續觀光、國際觀光發展策略等各個議題。會中邀集來自日本、南韓、新加坡以及多位國內觀光領域的學者專家共同與會，透過研討的方式、集思廣益，為茂林風管處的永續觀光發展研擬出具體可行的策略。