馬路上有塊大石頭？ 竟是保育類象龜在散步

2017-01-03 15:56

［記者黃淑莉／雲林報導］「警察先生馬路上有隻大烏龜在散步！」一名男子今天中午跑進斗南新光派出所報案，員警聽得一頭霧水時，男子隨即到車上抱了一隻大烏龜下車，員警及民眾都看傻眼。

報案的黃姓男子指出，今天中午他駕駛貨車行經斗南延平北路，發現馬路上有塊大石頭，擔心影響行車安全，將車子停在路旁準備上前把石頭搬移，靠近一看竟是一隻烏龜，只好把牠搬上貨車載到派出所報案。

新光派出所員警曾勝暉、董振義聽完黃男陳述，跟著到外面查看，黃男果然從車上抱出一隻大烏龜，曾員接過手將大烏龜抱進派出所，並通報雲林縣動植物防疫所人員到場協助。

防疫所人員表示，大烏龜是「蘇卡達象龜」屬二級保育類動物，重約60公斤、長70公分、寬50公分，隨即由防疫所人員帶回安置。