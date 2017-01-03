勞動部統計 529名勞工放無薪假跨年

2017-01-03 15:53

［記者吳柏緯／台北報導］今年跨年夜暖和，但不少勞工的心卻冷颼颼。勞動部今天表示，共有21家企業，共529名勞工在無薪假中跨年，相較於12月上旬的統計數據，已有4家停止休無薪休假，但新增1家，累計減少3家，通報人數減少27人。

勞動部指出，放無薪假的企業以公司規模50人以下的以金屬機電工業為主，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日以下。

勞動部進一步說明，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金200億元，作為協助「無薪休假」勞工充電學習之用，一旦掌握「無薪休假」事業單位名單，即主動聯繫，提供協助。

除補助自辦訓練之事業單位訓練費用外，並於訓練期間，另提供勞工訓練津貼每小時120元，每月上限100小時，最高可領取1萬2千元之津貼以維持其生計。