「螺絲盃」青棒賽4日岡山開打 12隊競技

2017-01-03 15:47

〔記者蘇福男／岡山報導〕2017高市「第3屆螺絲盃全國青棒邀請賽」，在台灣螺絲工業同業公會理事長張土火號召螺絲業者解決比賽經費下，1月4日至8日將在岡山棒球場熱鬧開打。

高雄各級學校致力發展棒球運動，尤其岡山地區的高苑工商棒球隊，陸續栽培出陳偉殷、曹錦輝等棒球好手。

有鑑於目前各級棒球賽都以高3球員為主，高1、高2二軍球員較缺乏實戰經驗，岡山螺絲業者前年捐資首辦第1屆螺絲盃全國青棒邀請賽，培育棒球菁英，已成為棒球二軍開春一大盛事。

張土火表示，棒球是台灣的國球，當年紅葉少棒隊在國際舞台為台灣爭光，至今令人印象深刻，岡山是棒球培育搖籃，也是國際知名「螺絲窟」，全台6成以上螺絲在大岡山地區生產、外銷全世界，螺絲產業支持棒球運動責無旁貸。

高苑工商董事長余政憲表示，今年螺絲盃計有高苑工商A、B隊、三民高中、南英工商、陸興高中、普門中學、善化高中、義峰高中、東體附中、興大附中、華德工家和三信家商等12支勁旅，1月4日至8日在岡山棒球場一較高下，歡迎民眾前往觀賽。