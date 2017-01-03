| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
找到了！失聯近2天 單攻石夢谷山友尋獲
 首頁 > 生活

「螺絲盃」青棒賽4日岡山開打 12隊競技

2017-01-03  15:47

〔記者蘇福男／岡山報導〕2017高市「第3屆螺絲盃全國青棒邀請賽」，在台灣螺絲工業同業公會理事長張土火號召螺絲業者解決比賽經費下，1月4日至8日將在岡山棒球場熱鬧開打。

高雄各級學校致力發展棒球運動，尤其岡山地區的高苑工商棒球隊，陸續栽培出陳偉殷、曹錦輝等棒球好手。

有鑑於目前各級棒球賽都以高3球員為主，高1、高2二軍球員較缺乏實戰經驗，岡山螺絲業者前年捐資首辦第1屆螺絲盃全國青棒邀請賽，培育棒球菁英，已成為棒球二軍開春一大盛事。

張土火表示，棒球是台灣的國球，當年紅葉少棒隊在國際舞台為台灣爭光，至今令人印象深刻，岡山是棒球培育搖籃，也是國際知名「螺絲窟」，全台6成以上螺絲在大岡山地區生產、外銷全世界，螺絲產業支持棒球運動責無旁貸。

高苑工商董事長余政憲表示，今年螺絲盃計有高苑工商A、B隊、三民高中、南英工商、陸興高中、普門中學、善化高中、義峰高中、東體附中、興大附中、華德工家和三信家商等12支勁旅，1月4日至8日在岡山棒球場一較高下，歡迎民眾前往觀賽。

廣告
  • 在台灣螺絲工業同業公會理事長張土火（中）號召螺絲業者解決比賽經費下，螺絲盃全國青棒賽1月4日至8日將在岡山棒球場熱鬧開打。（記者蘇福男攝）

    在台灣螺絲工業同業公會理事長張土火（中）號召螺絲業者解決比賽經費下，螺絲盃全國青棒賽1月4日至8日將在岡山棒球場熱鬧開打。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 岡山 螺絲 螺絲盃全國青棒賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：「螺絲盃」青棒賽4日岡山開打 12隊競技


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.