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池上火車站屋頂電塔突兀 鐵改局拆了

鐵改局玉里工務段順應民意，將台鐵行車通訊用的電波塔拆除，並設置在車站北邊。（記者王秀亭翻攝）

2017-01-03  15:41

〔記者王秀亭／台東報導〕池上火車站改建工程，在去年11月被民眾批評屋頂新設無線電塔有礙觀瞻，鐵改局與台鐵決定順應民意，今天拆了電波塔，安全考量下仍保留避雷針，池上鄉民盼在設計與安全兼顧，可以再完美一點。

池上火車站迎合米鄉美名，改建為日式穀倉造型，在建物慢慢見雛形時，民眾發現穀倉頂端架了一座高塔，「難道是電信業者的基地台？」不禁直批破壞了景觀。

鐵改局玉里工務段長薛文城表示，該塔是台鐵行車通訊用的電波塔，與避雷針一併設置，並非電信業者基地台，經民眾反應後，決定遷移至車站建物北邊另設新塔，已於去年12月29日完成測試，原本設在車站建物上方的電波塔在今天拆除，但避雷針還是設置在原處。

薛文城解釋，避雷針需設置在建物最高處，而池上火車站穀倉造型上方的小閣樓是建物最高點，在保護建物內電器設備的安全考量下，設置避雷針仍無法避免，新設置的電波塔同樣設有避雷針。

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  • 民眾去年底發現疑似電信業者基地台架設在池上火車站最頂端，被批有礙觀瞻。（記者王秀亭攝）

    民眾去年底發現疑似電信業者基地台架設在池上火車站最頂端，被批有礙觀瞻。（記者王秀亭攝）

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