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這「正妹」背影超殺的！竟吸引19萬人目光...

超殺背影讓網友紛喊「我可以！」（圖擷取自JFOX 娛樂頻道臉書）

2017-01-03  15:36

〔即時新聞／綜合報導〕這位正妹的背影太美，吸引19萬人的目光！

「JFOX 娛樂頻道」在臉書分享一段影片，畫面中一名長捲髮的「正妹」，坐在電腦前專注看著螢幕，讓人不免好奇其廬山真面目，過幾秒後，鏡頭慢慢往前，卻發現這名正妹竟是隻帶著假髮的狗狗冒充，狗狗的手還放在桌面、帶著耳機，看起來超可愛。

網友見狀後，讓網友笑翻，網友笑說，「我有被騙到」、「笑翻」、「有正妹」、「最後那個表情太可愛」、「這 我可以，帶回家養」。

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  • 正妹專注玩電腦。（圖擷取自JFOX 娛樂頻道臉書）

    正妹專注玩電腦。（圖擷取自JFOX 娛樂頻道臉書）

  • 沒想到她的真面目竟然是....。（圖擷取自JFOX 娛樂頻道臉書）

    沒想到她的真面目竟然是....。（圖擷取自JFOX 娛樂頻道臉書）

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