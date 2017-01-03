新型諾羅病毒株出現 今年將有較大規模流行

2017-01-03 15:26

〔記者林惠琴／台北報導〕近期日本、韓國、中國等鄰近國家均有急性腸胃炎疫情上升的情形，據衛福部疾管署統計，我國9至12月累計約100起腹瀉群聚感染事件，其中6成為感染新型的GII.2病毒株，由於日本也有相關病例，疾管署副署長羅一鈞表示，估計今年我國也會有一波較大規模的流行，提醒民眾要注意。

羅一鈞表示，冬季為我國病毒性腸胃炎好發的季節，諾羅病毒流行期約自每年9月底至隔年5月間，以12月底至隔年2月為感染高峰。

羅一鈞指出，疾管署針對歷年腹瀉群聚疫情監測資料進行分析發現，往年諾羅病毒主要流行病毒株為GII.4，但自去年9月起，感染GII.2病毒株的群聚事件逐漸增加，約是9至12月整體腹瀉群聚事件的60%，發生場所以學校為主，主要侵犯幼兒園及國小孩童。

羅一鈞強調，日本也已經出現GII.2病毒株，過去的經驗，當鄰近國家有新病毒株流行時，台灣也會有一波流行發生，可能落在農曆春節過後，呼籲民眾要提高警覺。

另外，疾管署自2014年起執行「整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測防護網計畫」，並於前年及去年以病例對照的方式進行回溯性研究，探討影響成人與孩童發生急性腸胃炎的潛在危險因子，結果顯示孩童若有在飯前一定洗手、主要照顧者無照顧其他小孩、最近一週有攝取母乳等，其諾羅病毒感染的風險較低；若孩童主要照顧者照料的其他小孩有腹瀉症狀，或家庭成員中有腹瀉症狀，以及最近一週有參加宴會、外食、食用蝦、蟹、牡蠣、貝類等海鮮，感染諾羅病毒的風險則較高。