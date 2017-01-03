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私校年終依考績發放？ 全教總：只是障眼法

2017-01-03  15:52

〔記者林曉雲／台北報導〕對於不少私立大專校院把年終獎金和考績掛勾，全國教師總工會理事長張旭政今天表示，學校不是企業，教師年終獎金行之有年，本就是年薪的一部分，許多私校扣減年終獎金只是為了省錢，所謂的「依績效發放」其實只是障眼法。

張旭政表示，學校老師根本搞不清楚發放年終獎金的標準何在，更不知道是誰真的領了高額獎金，學校不是企業，依考績發放年終反而造成很多無謂爭議，況且，許多私校並非不能發放1.5個月的年終獎金，而是把教師年終當成優先檢討標的，倘若私校真的有財務困難問題，應該開誠佈公的和教師協商，絕大多數教師都能共體時艱，但很少有學校願意坦誠面對和老師協商。

不少私校把教師的年終獎金與「績效」掛鉤，例如嘉南藥理大學、康寧大學、台灣首府大學及明道大學、中華醫事科技大學等；依教學、服務、研究甚至招生等數據評比，雖有學校最高發到2.5個月，但績效差的教師年終獎金「掛蛋」。

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  • 全國教師總工會理事長張旭政。（資料照，記者簡榮豐攝）

    全國教師總工會理事長張旭政。（資料照，記者簡榮豐攝）

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