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狂！超商前休息區聚餐煮火鍋 網友熱議

2017-01-03  15:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市南區的萊爾富超商的休息區，昨天晚間成為家族聚餐的好地點，甚至還煮起火鍋大快朵頤，頗為誇張的情景，被超商旁的居民拍下，並指「便利商店喝酒聊天煮火鍋，才是狂！」，不過，部分網友認為，如果沒影響到其他人，在超商外煮火鍋聚餐，超商與聚餐者相互蒙利，也是好事一樁。

上述超商位於台中市南區五權南一路，聚餐時間是昨天（2日）晚間8時許，聚餐人數約8人，網友將畫面上傳到臉書的爆料公社，引發眾人討論，有人認為上述行為，衍生其他客人與鄰近住戶的困擾，包括垃圾、噪音，甚至還可能有鬧事疑慮，恐衍生很多的問題。

部分網友就認為，「超商外面吃火鍋很正常嗎？」，休息區桌椅是給人臨時方便休息用，不是給人聚餐煮火鍋，還有人諷刺說，下次換燒烤，再來是鐵板燒；把方便當隨便，太扯！

不過，亦有網友持正面看法，認為在公共區域內，不妨害別人，把垃圾收乾淨，向超商買火鍋料或菸酒，再借用超商店外的休息區聚餐煮火鍋，對超商與聚餐者而言，是互蒙其利的雙贏，超商外煮火鍋吃，不是大不了的事。

台中市警局三分局正義派出所說，他們訪問超商店家，超商指不介意有人在此煮火鍋聚餐，警方也認為無違法或違規現象，請超商轉告使用休息區的民眾，請保持乾淨勿喧嘩擾人，讓大家都能享受超商設置休息區的便利與好意。

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  • 網友對超商休息區煮火鍋聚餐之舉，看法兩極化。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社）

    網友對超商休息區煮火鍋聚餐之舉，看法兩極化。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社）

  • 警方訪視超商，超商指不介意休息區煮火鍋聚餐。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社）

    警方訪視超商，超商指不介意休息區煮火鍋聚餐。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社）

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