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網戰天下高手40連勝 神秘棋士震驚圍棋界

2017-01-03  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕國際圍棋網站「KGS」上月出現一名神秘高手，直落三痛宰了日本當前最強的圍棋AI程式「Deep Zen Go」，而且平均每下一步棋只需要思考5秒，讓網友紛紛討論稱像是漫畫《棋靈王》的劇情。無獨有偶，中國圍棋網站「弈城網」最近也出現一位名為「Master」的超強棋士，與中、韓多位頂尖高手對弈，竟在短短數日拿下40連勝，引發外界關注。

綜合中國媒體報導，「Master」自去年12月29日晚間7時登錄「弈城網」，當晚拿下10戰全勝的戰績，隔天引出掛名「XIUZHI」、目前韓國排名第一的朴廷桓，在150手內讓朴敗北，接著掛名「劍術」的中國名人戰冠軍連笑出馬挑戰，「Master」仍然拿下2：0的戰績。

「Master」連敗兩大高手後，帳號「吻別」、擁有4個世界冠軍頭銜的當今中國圍棋第一人柯潔也現身，但對弈兩局全都敗陣，第二場更僅用128手即敗下陣來。12月31日，「Master」又連戰韓國金庭賢、中國陳耀燁、羋昱廷、唐韋星，以及再度挑戰的朴廷桓，卻未嘗一敗，至1月2日止累積了40連勝。

由於「Master」完敗天下高手的戰績太過驚人，中國圍棋隊總教練俞斌認為，「我覺得Master是機器的可能性非常大，不排除Master就是AlphaGo。」但之前「KGS」出現神祕高手時，開發AlphaGo的DeepMind公司卻否認是他們所為，因此有人認為最近席捲網路棋壇的，應該是類似AlphaGo的新AI，可能是韓國研發。

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  • 圍棋AI去年挑戰韓國職業棋士李世乭成功，宣告電腦超越人腦的時代來臨。（美聯社）

    圍棋AI去年挑戰韓國職業棋士李世乭成功，宣告電腦超越人腦的時代來臨。（美聯社）

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