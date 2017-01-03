雞年「積善積福」 新北發放40萬份春聯
2017-01-03 15:26
〔記者賴筱桐／新北報導〕為迎接2017年到來，新北市政府今天展示新出爐的春聯「積善積福」，取雞年諧音，祝福民眾把握機會，心存善念、累積福報，讓社會充滿正向能量。
市長朱立倫今天也在臉書分享市府同仁發想春聯賀辭的影片，有人提出機不可失、積極進取、激發創意、當機立斷等，最後採用「積善積福」。
朱立倫表示，新年是雞年，大家集思廣益，取雞的諧音「積善積福」，鼓勵民眾多做善事、多福報，希望大家平安健康。
秘書處長林芥佑指出，春聯由秘書處邀請青年事務委員及年輕同仁討論設計。「積善積福」4個字以行書書寫，搭配燙金的公雞象徵喜氣，兼具傳統美感與現代設計感。
林芥佑說，春聯賀辭隱藏有趣的數字諧音，結合西元2017年和積善積福轉換為阿拉伯數字，「2017-7375」，象徵「和你一起積善積福」，別具巧思。
1月6日起「積善積福」春聯在29個區公所、戶政事務所、市府聯合服務中心及各里辦公室，供民眾免費索取，限量40萬份，民政局網站提供電子春聯及電子農民曆免費下載。
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