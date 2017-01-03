住宅大樓排白色泡沫 環保局將開罰

羅東鎮天祥路一棟住宅大樓旁水溝，今天出現大量不明泡沫。（記者江志雄攝）

2017-01-03 15:34

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮天祥路一棟公寓大樓旁排水溝，今天被發現30公尺長不明白色泡沫，引起住戶議論紛紛，環保局派員稽查，認定泡沫污染路面，將依違反廢棄物清理法，針對大樓管委會開單告發，處以1200到6000元罰款。

宜蘭縣環保局稽查人員調查，白色泡沫來源是大樓地下室住戶使用水的舊水池控制器故障，造成漏水及積水，藉由消防栓管道抽取排放，大樓會計人員說，強力水壓撞擊水泥柱因此產生泡沫。

稽查人員檢測泡沫的酸鹼值為7.46，在場拍照存證，並告知大樓管理人員日後若有類似情形，應妥善處理，環保局也會對這次白色泡沫祭出罰單。

相關影音