| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
找到了！失聯近2天 單攻石夢谷山友尋獲
 首頁 > 生活

金雞報喜點燈 鹿港文武廟送好禮

2017-01-03  15:35

〔記者湯世名／鹿港報導〕金雞報喜迎新年，彰化縣鹿港鎮列為縣定古蹟的文武廟，即日起受理雞年點燈登記，共計有文昌燈、光明燈、太歲燈及財神燈，今年來點燈的民眾，除了可獲得文昌鋼珠原子筆、金粽跟金箔公仔3選1的好禮，農曆春節正月初一（1月28日）當天，前100位一次點4盞燈以上的民眾，還加碼送金雞報喜牡丹賀聯一張，讓大家在春節討個喜氣。

鹿港鎮長黃振彥今天在記者會表示，鎮內唯一由公所管理的文武廟，分別是文祠與武廟、文開書院三合一的傳統文教祭祀空間建築群，奉祀文昌帝君與關聖帝君，前來點文昌燈祈求考運的考生相當多，不乏考上律師、公務員而打金牌前來還願的，另外還有光明燈、太歲燈及財神燈，歡迎各界信眾前來點燈，祈求神明保佑步步高升，心想事成。

即日起受理雞年點燈登記，只要來辦理點燈，即可獲贈好禮3選1，其中金箔公仔有文昌帝君與關聖帝君兩款，造型相當可愛。

黃振彥表示，鎮公所為服務大眾，每一盞燈300元可寫3至4人，點一盞符合自身需求的燈，可以為自己、家人或朋友祈求一整年的平安。

廣告
  • 鹿港鎮長黃振彥歡迎信眾前來文武廟點燈，祈求神明保佑步步高升，心想事成。（記者湯世名攝）

    鹿港鎮長黃振彥歡迎信眾前來文武廟點燈，祈求神明保佑步步高升，心想事成。（記者湯世名攝）

  • 鹿港鎮長黃振彥（中）歡迎信眾前來文武廟點燈，可獲贈好禮。（記者湯世名攝）

    鹿港鎮長黃振彥（中）歡迎信眾前來文武廟點燈，可獲贈好禮。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 雞年 鹿港文武廟
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：金雞報喜點燈 鹿港文武廟送好禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.