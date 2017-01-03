金雞報喜點燈 鹿港文武廟送好禮
2017-01-03 15:35
〔記者湯世名／鹿港報導〕金雞報喜迎新年，彰化縣鹿港鎮列為縣定古蹟的文武廟，即日起受理雞年點燈登記，共計有文昌燈、光明燈、太歲燈及財神燈，今年來點燈的民眾，除了可獲得文昌鋼珠原子筆、金粽跟金箔公仔3選1的好禮，農曆春節正月初一（1月28日）當天，前100位一次點4盞燈以上的民眾，還加碼送金雞報喜牡丹賀聯一張，讓大家在春節討個喜氣。
鹿港鎮長黃振彥今天在記者會表示，鎮內唯一由公所管理的文武廟，分別是文祠與武廟、文開書院三合一的傳統文教祭祀空間建築群，奉祀文昌帝君與關聖帝君，前來點文昌燈祈求考運的考生相當多，不乏考上律師、公務員而打金牌前來還願的，另外還有光明燈、太歲燈及財神燈，歡迎各界信眾前來點燈，祈求神明保佑步步高升，心想事成。
即日起受理雞年點燈登記，只要來辦理點燈，即可獲贈好禮3選1，其中金箔公仔有文昌帝君與關聖帝君兩款，造型相當可愛。
黃振彥表示，鎮公所為服務大眾，每一盞燈300元可寫3至4人，點一盞符合自身需求的燈，可以為自己、家人或朋友祈求一整年的平安。
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