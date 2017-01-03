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房東下逐客令 天價烏魚膘海產攤一週內得搬離

2017-01-03  15:25

〔即時新聞／綜合報導〕六合夜市郭姓攤商被網友踢爆販賣一盤1680元的高價烏魚膘，讓六合夜市蒙受坑殺遊客的汙名。雖然本人在事後公開道歉，但出租攤位的房東已要求郭姓攤商一週內搬離。

根據《蘋果日報》報導，六合夜市主委莊其昌表示，郭姓攤商並非首次被控坑殺遊客，屢次勸導仍無改善，這次藉由輿論力量讓他走人。

莊其昌提到，出租攤位的房東給郭男一週時間讓他收拾設備，他還強調，六合夜市只有郭姓攤商會坑殺遊客，之後會以自律與打造美食特色為目標，重拾外界對六合夜市的信心。

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  • 郭姓攤商因坑殺遊客惹惡名，房東要求一週內搬離。（民眾提供）

    郭姓攤商因坑殺遊客惹惡名，房東要求一週內搬離。（民眾提供）

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