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成大、秀傳醫療體系簽署合作協議

2017-01-03  15:13

〔記者劉婉君／台南報導〕107年上班第一天，國立成功大學與秀傳醫療體系簽署合作協議，雙方將展開學術交流與合作，共享研究與教學資源。

簽約儀式今天在成功大學舉行，由成大校長蘇慧貞與秀傳醫療體系總裁黃明和代表簽署，將以3年時間執行「成秀計畫」，由秀傳醫療體系每年將投注學術研究基金，成大挹注學術與研究能量，雙方將共組學術合作委員會，討論出適合的研究題目與合作發展方向。

成大、秀傳醫療體系學術合作協議範圍包括共組跨校研究中心，共同爭取研究計畫、舉辦學術研討會、推動國際學術交流活動、促進專業人才培育與任用、共推遠距教學及網路教學等。

秀傳醫療體系接辦台南市立醫院28年，105年9月向成大借調蔡良敏教授擔任市醫院長，也促成雙方學術合作協議簽署。

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  • 成大校長蘇慧貞與秀傳醫療體系總裁黃明和簽署合作協議。（記者劉婉君攝）

    成大校長蘇慧貞與秀傳醫療體系總裁黃明和簽署合作協議。（記者劉婉君攝）

  • 成大校長蘇慧貞與秀傳醫療體系總裁黃明和簽署合作協議。（記者劉婉君攝）

    成大校長蘇慧貞與秀傳醫療體系總裁黃明和簽署合作協議。（記者劉婉君攝）

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