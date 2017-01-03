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台東花海結合食農教育 體驗「生米煮成熟飯」的樂趣

2017-01-03  15:02

［記者張存薇／台東報導］台東花海正繽紛，池上更結合食農教育，讓遊客賞花之餘還能體驗「生米煮成熟飯」的樂趣。

台東縣池上、關山、卑南、成功4鄉鎮及花蓮富里鄉均設有花海專區，除富里鄉今年以沙雕為主題，台東縣花海也加入食農教育元素、種有「可食地景」，池上鄉花海區種了萵苣、白菜、韭菜等蔬菜，開發「生米煮成熟飯」體驗遊程。

關山鎮農會則在米國學校周邊種了10公頃向日葵花海，每個週休二日、春節期間也會舉辦「榖倉音樂祭」與農夫市集，拔蘿蔔活動則於10至15日登場。

卑南鄉縣農會東遊季渡假村前設有花海，今年設計主題為溫泉流下、搭配象徵泡泡的花球，「可食地景」部分則為香草植物。

成功鎮農會美山花海區設有大型漂流木金雞帶小雞，十分可愛，而美山展售中心後方則灑種波斯菊及蔬菜，預計過年前後開花、收成。

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  • 花東花海正繽紛。（記者張存薇攝）

    花東花海正繽紛。（記者張存薇攝）

  • 花東花海正繽紛。（記者張存薇攝）

    花東花海正繽紛。（記者張存薇攝）

  • 花東花海正繽紛。（記者張存薇攝）

    花東花海正繽紛。（記者張存薇攝）

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