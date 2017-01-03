中國貴州入秋首例H7N9 疾管署提升疫情建議至「警示」
2017-01-03 15:04
中國貴州省出現首例H7N9禽流感病例。圖為我國為防範禽流感，動保所每週稽查取締之示意圖。（動物保護防疫所提供）
〔即時新聞／綜合報導〕中國在今日證實，貴州省出現入秋後首例H7N9禽流感病例，我國疾管署除提醒計畫赴中國旅遊或經商的台灣民眾注意外，也將貴州省的旅遊疫情建議提升為「警示」。
疾管署發布新聞稿指出，該個案為49歲一名從事禽類販賣經營活動的民眾，在2016年12月25日發病，27日就醫，29日隔離，目前還在治療中。
疾管署表示，中國在當年11月至隔年5月是流行季，且根據中國疾控中心報告，部分地區的疫情上升速度已高於往年同期。
疾管署提醒，前往中國的民眾應注意洗手等個人衛生，避免接觸鳥禽與出入活禽市場，蛋類需煮熟在食用。返國後若有發燒、咳嗽等症狀，應主動告知航空公司人員或機場、港口檢疫人員。
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