「輻射食品流向圖」網路瘋傳 食藥署：舊圖

2017-01-03 14:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕網路瘋傳媒體刊登的「輻射食品流向圖」，食品藥物管理署今天出面闢謠，表示經查證，這流向圖是媒體在前年三月做的「104年度日本食品偽標事件」，公布於網站上的資訊製作，那次事件中涉違規的相關產品都已下架、回收並銷毀。

食藥署表示，所有相關疑似問題產品經行政院原子能委員會進行輻射檢驗，都沒檢出輻射。

前年五月，食藥署實施此雙證措施後，可查證日本輸入食品的產地，都不是來自日本禁止輸入的五縣（福島、茨城、栃木、千葉及群馬）。

食藥署提醒，對於此類傳言，應抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親友。