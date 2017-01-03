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精「鯛」細選 農業局春節促銷祝年年有「魚」

2017-01-03  14:55

［記者王涵平／台南報導］台灣鯛價格逐漸上揚，南市農業局規劃促銷活動，呼籲消費者踴躍選購，春節前預祝年年有「魚」。

南市農業局長許漢卿表示，南市為全國台灣鯛養殖的最大產區，近期因外銷不順暢，產地價格低於養殖成本，為加強台灣鯛產銷調節，去年11月辦理特賣品嚐會，10-12月也辦理「臺灣鯛緊急產銷調節措施」，鼓勵漁民將養殖漁獲交加工廠總計約621公噸，農曆春節逼近，三重、台中及嘉義魚市場近期批發價格（平均44元/公斤）已上漲回升，預期台灣鯛價格將逐漸走揚。

為提供民眾年菜選擇，推廣在地優質漁產品，農業局預定元月8、14、25日等3天上午10時起在南市假日農市舉辦台灣鯛特賣活動。當日將特賣優質台灣鯛，單尾50元、二尾100元、三尾150元、四尾200元送1尾及贈送保冷袋1只，數量500只，呼籲民眾選購價格最親民的台灣鯛，也幫助漁民。

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  • 台灣鯛價格逐漸上揚，南市農業局規劃促銷活動，呼籲消費者踴躍選購，春節前預祝年年有「魚」。（記者王涵平攝）

    台灣鯛價格逐漸上揚，南市農業局規劃促銷活動，呼籲消費者踴躍選購，春節前預祝年年有「魚」。（記者王涵平攝）

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