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竹東仁愛路、杞林路將施工 用路人請改道

2017-01-03  15:02

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所表示，仁愛路的東林路口至大同路口路段在5日的上午8點到晚間9點、杞林路的台灣菸酒至信義路口路段在6日的下午2點到晚間10點，將進行道路刨鋪工程，請用路人改道行駛。

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  • 新竹縣竹東鎮仁愛路、杞林路將進行道路刨鋪工程。圖為其他路段先前施工畫面。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮仁愛路、杞林路將進行道路刨鋪工程。圖為其他路段先前施工畫面。（記者蔡孟尚攝）

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