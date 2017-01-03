竹東仁愛路、杞林路將施工 用路人請改道

2017-01-03 15:02

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所表示，仁愛路的東林路口至大同路口路段在5日的上午8點到晚間9點、杞林路的台灣菸酒至信義路口路段在6日的下午2點到晚間10點，將進行道路刨鋪工程，請用路人改道行駛。