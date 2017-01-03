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南英商工觀光事業科 抱回「美和盃」金牌

南英商工觀光事業科6名學生，抱回「美和盃」全國高中職餐桌暨口布創意造型大賽特優金牌獎及佳作。（記者劉婉君攝）

2017-01-03  14:53

〔記者劉婉君／台南報導〕南英商工觀光事業科6名學生組隊，參加「美和盃」全國高中職餐桌暨口布創意造型大賽，抱回特優金牌獎及佳作，今天欣喜與全校師生分享喜悅。

第10屆「美和盃」落幕，南英商工觀光事業科3年級潘奕勳、黃珮瑜與2年級的范嘉紓，抱回特優金牌獎及獎金1萬2千元；2年級的鄭宗明帶領1年級的學弟黃釋咸、陳廣琦也獲得佳作。其中，黃珮瑜也是105學年度全國技藝競賽餐飲服務組優勝得主。

教練張雅婷表示，此次競賽共有38隊、超過百人參賽，選手必須兼顧餐桌擺設、杯器皿搭配、菜單設計等，學生們分工合作，發揮巧思，經過2、3週的密集練習，終於拿到好成績。餐桌布置與口布摺疊是餐廳服務禮儀中必備的重要環節之一，希望有心投入餐旅業服務的學生，都能培養相關領域的素養。

校長陳志隆表示，為了培養餐飲法式服務專業人才，南英成立餐飲服務社團已15年，現任教練張雅婷即是傑出校友，曾於2007 年代表台灣參加日本「第39屆國際技能競賽餐飲服務類」銅牌，當時並獲得保送台北師範大學。

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