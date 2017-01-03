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越南新住民單親第二代 阮騏鐸錄取台大中文系

2017-01-03  14:48

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄高工綜合高中學生阮騏鐸是越南新住民單親第二代，他參加台灣大學「希望入學」招生甄試，錄取中國文學系。校方強調，阮騏鐸雖然不是雄工首位考取台大的畢業生，卻是就讀台大「文組」的第一人。

阮騏鐸的國語文成績一直名列前茅，希望成為國文教師，因為母親是越南人，從小就在全越語式的環境中成長，去年暑假與高雄市教育局出訪越南，是高中職學生代表，騏鐸說，「希望成為台越聯繫的橋梁。」

然出身低收入戶及單親家庭，母親常為籌措生活費而焦頭爛額，為了減輕母親負擔，阮騏鐸力爭上游，認真讀書獲得各式獎學金，更樂於擔任志工服務他人，回饋社會。

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  • 高雄高供學生阮騏鐸（左）錄取台大中文系。右為教育局長范巽綠。（記者洪定宏攝）

    高雄高供學生阮騏鐸（左）錄取台大中文系。右為教育局長范巽綠。（記者洪定宏攝）

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