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天熱卻穿羽絨衣…他被搜出槍彈

2017-01-03  14:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕保安大隊迅雷中隊今日表示，林姓工人羽絨衣藏改造手槍，巧遇警方巡邏攔查露餡，所幸被壓制，另搜出20顆子彈，林嫌被上銬時，恰巧林母騎車經過撞見，心急如焚直問：「怎麼了？那ㄟ安呢啦」，保大今會同刑大追查槍彈來源及持槍動機。

警方調查，林嫌（32歲）是螺絲工廠工人，昨日騎乘機車行經湖內區正義路，遇上巡邏的保大員警，因當時天氣相當熱，林嫌卻穿著羽絨衣，員警察覺可疑將他攔下，要求檢視其身上的東西。

林嫌緊張地往後退幾步，員警發現他的羽絨衣內似乎鼓起，懷疑攜帶違禁品，喝令他不許動，果然在羽絨衣內查獲1把改造手槍、20顆子彈，警方依現行犯當場上銬欲帶回偵訊。

林母剛好騎車經過，看見兒子蹲坐地上，被持槍的員警團團包圍，趕緊上前了解、求情，她告訴警方，兒子只是去買包檳榔，林母眨著淚說：「那ㄟ安呢啦」，警方今依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他法辦。

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  • 林姓工人羽絨衣藏改造手槍和子彈，因天氣並不寒冷，引發保大迅雷員警懷疑，果然查獲槍彈。（記者黃良傑翻攝）

    林姓工人羽絨衣藏改造手槍和子彈，因天氣並不寒冷，引發保大迅雷員警懷疑，果然查獲槍彈。（記者黃良傑翻攝）

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相關關鍵字： 子彈 改造手槍 槍砲彈藥刀械管制條例
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