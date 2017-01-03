| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
找到了！失聯近2天 單攻石夢谷山友尋獲
 首頁 > 生活

逆境中奮發向上 台東高商余東駿奪會計金手獎

2017-01-03  14:25

［記者黃明堂／台東報導］台東高商學生余東駿父母工作不順，種水果又被尼伯特收走，在家計逆境中奮發向上，參加全國商科技藝競賽，在195校、1036位選手競逐下，勇奪「會計資訊組」金手獎。

余東駿的哥哥余柏融，前年參加全國技藝競賽獲會計資訊組的優勝，目前就讀台北商業大學，余東駿說：「哥哥的好表現，讓我有更努力的動力」。指導老師蔡蔚宗表示，余東駿每天練習到晚上9點，因此在全國競賽開花結果。

余東駿的爸爸原為機場的工作人員，但中年遭裁員，回家種水果又遭逢尼伯特風災，辛苦栽種完全受損；母媽媽原在高雄金融機構上班，因金融整併，改到最基層金融機構，一個月約2萬元的工作，一家五口只能靠母親2萬元的收入生活，余東駿平時認真唸書，獲得學校許多奬學金，支應自己學業上的支出，以減輕父母親的負擔。

台東商校表示，這項比賽除了余東駿在會計資訊組獲金手獎，另有餐旅服務組選手楊凱婷、鄒珮汝同學都獲得全國優勝，及團體組第11名。

廣告
  • 台東高商余東駿（右）獲會計資訊金手獎。左為校長劉玲慧，中為指導老師蔡蔚宗。 （記者黃明堂攝）

    台東高商余東駿（右）獲會計資訊金手獎。左為校長劉玲慧，中為指導老師蔡蔚宗。 （記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全國商科技藝賽 金手獎
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：逆境中奮發向上 台東高商余東駿奪會計金手獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.