逆境中奮發向上 台東高商余東駿奪會計金手獎

2017-01-03 14:25

［記者黃明堂／台東報導］台東高商學生余東駿父母工作不順，種水果又被尼伯特收走，在家計逆境中奮發向上，參加全國商科技藝競賽，在195校、1036位選手競逐下，勇奪「會計資訊組」金手獎。

余東駿的哥哥余柏融，前年參加全國技藝競賽獲會計資訊組的優勝，目前就讀台北商業大學，余東駿說：「哥哥的好表現，讓我有更努力的動力」。指導老師蔡蔚宗表示，余東駿每天練習到晚上9點，因此在全國競賽開花結果。

余東駿的爸爸原為機場的工作人員，但中年遭裁員，回家種水果又遭逢尼伯特風災，辛苦栽種完全受損；母媽媽原在高雄金融機構上班，因金融整併，改到最基層金融機構，一個月約2萬元的工作，一家五口只能靠母親2萬元的收入生活，余東駿平時認真唸書，獲得學校許多奬學金，支應自己學業上的支出，以減輕父母親的負擔。

台東商校表示，這項比賽除了余東駿在會計資訊組獲金手獎，另有餐旅服務組選手楊凱婷、鄒珮汝同學都獲得全國優勝，及團體組第11名。