阿里山鐵路將停駛？ 交通部長賀陳旦說…

2017-01-03 14:26

〔記者歐素美／台中報導〕阿里山鐵路面臨結束命運，台鐵是否將全面接手營運？交通部長賀陳旦今天面對媒體詢問表示，將請台鐵局與林務局協調，把事情做好。

阿里山森林鐵路是阿里山景區的招牌項目之一，近年來林務局將森林鐵路委由台鐵經營，因年年虧損，恐面臨結束營業，林務局希望台鐵能全面接手。

交通部長賀陳旦今天在台中國際機場接受媒體訪問時表示，照政府現在的分工，阿里山鐵路是台鐵在承擔，台鐵在鐵路技術上有其長處，但阿里山鐵路既有的觀光及在山區如何結合旅遊行銷及管理上的事情，林務局仍然有其好的傳統，將請台鐵局與林務局協調看看如何合作，並強調不要將工作刻意往外推，應該將工作攬在身上，將工作做好。