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台鐵醞釀春節罷工 賀陳旦︰會持續溝通

台鐵員工醞釀春節罷工，交通部長賀陳旦（左二）回應表示，將持續溝通，並呼籲台鐵員工以服務為先。（記者歐素美攝）

2017-01-03  14:25

〔記者歐素美／台中報導〕不滿台鐵未協商工時，台鐵產業工會醞釀春節罷工，交通部長賀陳旦今天接受採訪時表示，會持續溝通，並強調針對台鐵人力不足部分，已專案報請行政院增加員額，希望大家在過渡時期以服務為先。

台鐵產業工會不滿台鐵因應勞工法令新制，準備將表面休息時間從1小時拉長為2小時，員工實際工時一樣多，加班費卻變少，揚言發起千人連署拒絕輪班，和春節依法休假不上班，恐衝擊台鐵春節營運。

交通部長賀陳旦今天出席台中國際機場揭牌時回應指出，台鐵人力不足是蠻長期的事情，最近一例一休，對台鐵調度調班有更大的困難，但如同中秋節一樣，會秉持與工會溝通。

賀陳旦說，在年節的時候，台鐵扮演著送民眾回家過年的優秀傳統，相信這樣的文化及客運的精神，員工還是會當成榮耀的一部份，會努力來溝通，有關人力不足部分，已專案報請行政院增加員額，希望大家在過渡時期能以服務為先，互相合作，渡過難關，會把員工的訴求一一克服。

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