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機捷履勘影片曝光 演練紮實獲肯定

圖為桃園機場捷運車廂內部設施。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-03  14:36

［記者謝武雄／桃園報導］交通部於上週五宣布機場捷運履勘結果，確定農曆春節前通車，負責機捷營運的桃園大眾捷運公司今天公布履勘作業影片，影片中可以看出履勘所進行的模擬演練過程相當紮實，包含A1台北車站瞬間湧入大量旅客（含輪椅及嬰兒車）、預辦登機時行李安檢異常等，都考驗營運人員緊急應變能力。

履勘作業是由交通部於去年12月29、30日辦理，範圍從A1台北站至A21環北站沿線各站、青埔機廠、蘆竹機廠及預辦登機作業，並以土建、機電及營運3組進行履勘作業，經過實地勘查、資料審核，履勘小組共提出須改善事項41項，其中8項為「營運前須改善事項」、16項為「一般注意改善事項」及17項為「後續建議改善事項」。

至於「營運前須改善事項」部分，高鐵局在彙整確認完成改善報請交通部核准後，將決定通車日期；「一般注意改善事項」由高鐵局辦理改善及追蹤列管，而「後續建議改善事項」則由高鐵局、桃捷公司、桃機公司及沿線地方政府，於辦理後續作業時參考改善。

此外，桃捷公司在元旦公布「車頭攝影VR影片」，至今已經突破22萬，超過7百次分享，可以看出國人對「坐上機捷駕駛座」的興奮，和用科技體驗、眼睛試乘機場捷運的快感。

履勘影片雲端連結：

機場捷運旅勘

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