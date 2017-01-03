武嶺懸崖邊拍閃照 網友：曬恩愛也要顧性命！

2017-01-03 14:15

〔記者佟振國／南投報導〕耍浪漫、曬恩愛也要顧性命！南投縣仁愛鄉合歡山武嶺觀景台常吸引遊客拍照留念，元旦連假則有民眾PO網批評多對男女跨越護欄，緊靠懸崖邊拍閃照，完全無視「禁止攀爬」警告標誌，太魯閣國家公園管理處指出，一經發現會立即勸導遊客撤回，否則可依國家公園法處1000元以下罰鍰。

台14甲線合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台灣公路的最高點，武嶺停車場對面更設有觀景平台，可以近觀合歡群峰及遠眺奇萊連峰，吸引許多遊客拍照留念。

網友PO文表示，元旦連假最後一天帶小朋友上合歡山武嶺，就看到3對情侶跨過觀景平台護欄拍照，男的把女朋友舉起抱在胸口，變換多種姿勢拍閃照，完全無視前方禁止跨越的警告標誌，現場很多小朋友看了也跟自己的爸媽說要過去，認為這些年輕人是做了最壞示範，讓小朋友有樣學樣。

有網友猛酸「就是有這種人，等到出事了才要人救！」，也有人力勸「曬恩愛也要顧性命啊！」

太管處合歡山管理站表示，武嶺觀景平台緊鄰上百公尺深懸崖，周邊地勢崎嶇，高山不時又有強風，曾發生遊客拍照不慎摔落懸崖意外，早已在四周設置護欄及警告牌，禁止遊客跨越，若工作人員發現遊客跨越禁止區都會立即勸導，勸導不聽則可依國家公園法第13條第8款其他經國家公園主管機關禁止之行為開罰，可處1000元以下罰鍰，但罰錢事小，生命才可貴，呼籲遊客別冒險。