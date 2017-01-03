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雲林空污破表 環署指機器故障 環團質疑粉飾太平

2017-01-03  14:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣空污首次出現嚴重爆表？有媒體報導指出，民眾今天凌晨在雲林崙背測站觀察到的懸浮微粒（PM10），一度高達每立方公尺6000多毫克，不過後來相關數據卻全不見，環團也跳出來質疑，環保署是想粉飾太平，「河蟹」數據。

有民眾抨擊雲林空氣品質極差，今天凌晨起PM10一直處於破千狀態，6時更高達6000多，相當於空氣品質指標（AQI）數值486（0-50等級是良好，51-100為普通，301-500已達「危害」等級），達到前所未見的「褐爆」等級，狀況比一些飽受中國霾害所苦的重災區還要嚴重。

台灣健康空氣行動聯盟即指出，空氣污染嚴重，但後來發現雲林崙背站PM10從1月2日中午12點起就完全沒數據！迄今超過21個小時仍無監測資料，而且凌晨看到的飆高數值竟也全都不見，質疑環保署為空品數據殺手，嚴重「河蟹」數據，目的在粉飾太平。

環保署監資處長張順欽解釋，崙背昨深夜到今天上午，細懸浮微粒（PM2.5）濃度大概在60至70微克，PM10約是PM2.5的兩倍，如果是受揚塵影響，最高大概也是10倍左右，且今天中南部風勢不強，並未有揚塵情況，因此可以推論昨天雲林崙背PM10的數值持續觀察到今天凌晨4時濃度為2000多，5時4000多，6時更高達6000多，應該是因為機器設備故障。

張順欽進一步表示，有觀故障的機器設備，目前已經進行維修，所已先將錯誤的監測資訊拿掉，後續還會再做修正，預估今天會恢復正常。

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  • 雲林崙背今晨AQI一度飆到486的褐爆等級。（翻攝自環境即時通APP）

    雲林崙背今晨AQI一度飆到486的褐爆等級。（翻攝自環境即時通APP）

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