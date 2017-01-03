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寫城市的電影 高雄40萬元邀編劇駐市

高市府邀請編劇駐市，將高雄每一處的驚喜，發芽成一部關於高雄這座城市的精彩電影。（記者黃佳琳翻攝）

2017-01-03  13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已投資、出品多部知名電影作品的「高雄人」，將祭出40萬元獎助金，邀請編劇進駐高雄市，透過文字創作，將高雄每一處的驚喜，發芽成一部關於高雄這座城市的精彩電影。

由高市府擔任出品人，以「高雄人」投資、出品的《女朋友。男朋友》、《寶米恰恰》、《迴光奏鳴曲》及《KANO》等多部叫好又叫座的電影作品，加上導演魏德聖睽違九年的音樂電影新作《52Hz, I love you》，高雄多年來持續扶植影視產業，鼓勵並協助產出更多優質國片。

高市文化局表示，高雄是一個充滿陽光和溫暖人情味的城市，融合古色古香的歷史風華，和五光十色的現代魅力，擁有獨特的「山、海、河、港」自然景色，還有熱鬧又敦厚的城市生活。

夾藏在歷史和生活的皺褶間，許多隱隱閃耀著光芒的高雄故事正等著被發現、被述說。高市文化局啟動第六屆「台灣華文原創故事編劇駐市計畫」，即日至3月3日，邀請編劇們透過身體力行的田野調查，感受高雄每一處的驚喜，讓高雄的人事時地物，成為靈感萌芽的種子，在未來發芽成一部關於城市的精彩電影。

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  • 高市府邀請編劇駐市，將高雄每一處的驚喜，發芽成一部關於高雄這座城市的精彩電影。（記者黃佳琳翻攝）

    高市府邀請編劇駐市，將高雄每一處的驚喜，發芽成一部關於高雄這座城市的精彩電影。（記者黃佳琳翻攝）

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