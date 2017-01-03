| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

一例一休 雲林五鄉鎮將改為週收五天垃圾

2017-01-03  13:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕勞工一例一休法令通過後，各鄉鎮市清潔隊不僅加班費暴增，人力更是拉警報，雲林縣至少有林內、虎尾、東勢、台西、崙背等5鄉鎮，原本每週僅週日不收垃圾，未來平常日將增加一天停收垃圾。

「清潔隊光春節3天的加班費就得72萬元。」斗六市長謝淑亞表示，一例一休通過後，加班費倍增，公所預算不足，還好代表會又增給30萬元預算，讓清潔隊一年加班費預算提高到120萬元，否則一開春，加班費恐就已經見底。」

林內鄉長張維崢表示，目前環保局尚未通知未來清潔隊員加班費該如何支付，但加班費暴增及人力不足是必然的結果，為提前因應，林內鄉2月15日起，原本只有週日不收垃圾，未來將增加週3也不收垃圾。

虎尾鎮林文彬也表示，為配合中央一例一休政策及因應人手不足的問題，春節過後週3也不收垃圾，但執行日期還未確定。

除了林內、虎尾外，台西未來週3也停收垃圾；崙背及東勢則是週4停收垃圾，不少鄉鎮還在思考未來如何因應，也有可能跟進週收5天垃圾的潮流。

目前清潔隊週收5日垃圾的鄉鎮市有斗六、莿桐、口湖、土庫。

廣告
  • 因應勞工一例一休，雲林以往清潔隊上班日天天收垃圾，未來可能會停收一天。（記者詹士弘攝）

    因應勞工一例一休，雲林以往清潔隊上班日天天收垃圾，未來可能會停收一天。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 人力缺口
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：一例一休 雲林五鄉鎮將改為週收五天垃圾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.