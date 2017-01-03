一例一休 雲林五鄉鎮將改為週收五天垃圾
2017-01-03 13:45
〔記者詹士弘／雲林報導〕勞工一例一休法令通過後，各鄉鎮市清潔隊不僅加班費暴增，人力更是拉警報，雲林縣至少有林內、虎尾、東勢、台西、崙背等5鄉鎮，原本每週僅週日不收垃圾，未來平常日將增加一天停收垃圾。
「清潔隊光春節3天的加班費就得72萬元。」斗六市長謝淑亞表示，一例一休通過後，加班費倍增，公所預算不足，還好代表會又增給30萬元預算，讓清潔隊一年加班費預算提高到120萬元，否則一開春，加班費恐就已經見底。」
林內鄉長張維崢表示，目前環保局尚未通知未來清潔隊員加班費該如何支付，但加班費暴增及人力不足是必然的結果，為提前因應，林內鄉2月15日起，原本只有週日不收垃圾，未來將增加週3也不收垃圾。
虎尾鎮林文彬也表示，為配合中央一例一休政策及因應人手不足的問題，春節過後週3也不收垃圾，但執行日期還未確定。
除了林內、虎尾外，台西未來週3也停收垃圾；崙背及東勢則是週4停收垃圾，不少鄉鎮還在思考未來如何因應，也有可能跟進週收5天垃圾的潮流。
目前清潔隊週收5日垃圾的鄉鎮市有斗六、莿桐、口湖、土庫。
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