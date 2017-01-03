星雲大師書法展 幅幅都是一筆到底

桃園市政府即日起至6日止舉行星雲大師書法展，幅幅都是「一筆到底」、「一氣呵成」。（記者謝武雄攝）

2017-01-03 13:40

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府自即日起至6日止，在市府中庭舉行「星雲大師一筆字書法展」，展出星雲大師61幅書法真跡；所謂的「一筆字」是因為星雲大師雙眼視力模糊，幾乎看不見，寫字只能一氣呵成、不能間斷，所以每幅書法作品，都是「一筆到底」。

會場展出星雲「一字筆」作品，每幅都不相同，例如，「淨地何須掃、心門不用關」、「慈眼是眾生、福聚海無量」、「今日人間有善緣、當年佛前種福田」、「十全十美」、「有容乃大」、「禪」、「全家福」、「提放自如」，有修行類、祝福類、自我勉勵、吉祥句等。

策展單位「佛光緣美術館」表示，「一字筆」是非賣品，歡迎各界一起和星雲大師做公益，只要贊助「公益信託星雲大師教育基金會」，就能獲得「一字筆」書法真跡，至於贊助方式，可洽：「佛光緣美術館」，電話，（02）2760-0222。