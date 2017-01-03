陪讀有成中輟生驟減 1919計畫捎來好消息
1919單車環台募款車隊，沿途訪視各地資助的陪讀班。（中華基督教救助協會提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕過去偏鄉地區因為經濟環境不佳，大部分孩子念到高中後，可能迫於家裡經濟因素或是功課不佳，最後只得中輟，而1919環台募款單車勇士，一路上訪視資助的陪讀班，昨天傳回好消息，在卑南台東循理會陪讀班的孩子，在牧師與老師的輔導下，不但有孩子考上研究所，中輟生比例也大幅下降。
基督教救助協會秘書長夏忠堅呼籲社會，應該要繼續支持1919陪讀計畫，讓孩子可以翻轉人生。
1919環台募款勇士車隊，昨天從太麻里出發，沿途經過東河晚間抵達成功鎮，夏忠堅表示行程來到第10天，天氣一反往年的是豔陽高照，但一路訪視單親、弱勢家庭，即使天空、海水湛藍，但勇士們心情卻也越騎越沉重，尤其在陪讀班休息時，聽到個案故事，隊員更深刻瞭解到募款的責任與意義。
已經成立陪讀班十年的卑南鄉循理教會，目前仍照顧118個孩子，包括鄰近四所小學到高中、大學都會到陪讀班，一起互相陪讀，夏忠堅指出，年紀大的會陪讀年紀小的，甚至大學生也會有研究所學長來陪讀，而這部分稱作菁英計畫，希望高中生可以上大學，大學生可以往更頂尖發展，目前也已經有東華大學研究生回來輔導其他孩子。
夏忠堅特別強調，在循理陪讀班孩子中輟率特別低，據調查，台東當地部落中，經過繁星等計畫上大學的孩子中，過去大部分都會因家中經濟環境不佳與功課趕不上，最後中輟，但陪讀班中輟率則明顯較低，目前畢業的已有8位大專生、1位研究生，當地大學發現此現象後，也計畫投入更多資源幫助陪讀班的孩子。
夏忠堅指出，過去孩子們暑假幾乎都在幫家裡工作，作業也幾乎都沒做，今年陪讀班孩子則全都獲頒暑假作業完成獎，照顧孩子的牧師感到欣慰；而補助的24位大專生中，8位已經畢業，7位中輟，9位在學；其他鄉鎮大專生幾乎最後都會中輟，所以成效已經可以看得出來了。高中部分補助了69位，其中32位已經畢業，20位在學，17位中輟，夏忠堅說，這已經是台東地區最好的紀錄了。
至於10月開始針對急難家庭募款，目標是3000萬，這次環台38位勇士的單車募款，已經達成700萬，離目標還有2300萬，希望各界可以踴躍響應。
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標題：陪讀有成中輟生驟減 1919計畫捎來好消息
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