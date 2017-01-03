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把試吃當成吃到飽 麵包店奧客橫行

2017-01-03  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕許多麵包店都提供試吃的服務，不過在中壢的1間店家卻遇到了麻煩，因為多種產品的試吃都是限量的，每種最多可以吃個1、2次，結果客人們根本不理，完全是狼吞虎嚥地狂吃，讓老闆決定在今年限制試吃的品項。

該麵包店員工在「靠北奧客」臉書社團發文指出，雖然他們都會提醒消費者試吃有限量的狀況，但完全沒人在意，甚至有大媽直接拿袋子想裝回家給孫子吃，如果阻止就會被民眾PO上網路批評，還嫌店家害怕別人試吃。

最後麵包店推出新規定，從1月1日開始，除了新產品和生乳捲之外，一律都不可以試吃。員工表示，老闆的本意是希望消費者能買到自己喜歡的食物，但沒想到大家都來吃到爽，讓他不禁感嘆「台灣人到底怎麼了？」

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  • 麵包店不堪民眾試吃亂象，決定限制試吃的品項。（圖擷自「靠北奧客」臉書）

    麵包店不堪民眾試吃亂象，決定限制試吃的品項。（圖擷自「靠北奧客」臉書）

  • 員工表示，有大媽直接拿袋子想裝試吃品帶回家給孫子吃。（圖擷自「靠北奧客」臉書）

    員工表示，有大媽直接拿袋子想裝試吃品帶回家給孫子吃。（圖擷自「靠北奧客」臉書）

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