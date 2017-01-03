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驚豔！華航帝雉花車 獲美國玫瑰花車遊行首獎

華航今年以「再現台灣之美」花車參展，獲美國玫瑰花車遊行首獎。（華航提供）

2017-01-03  13:17

〔記者甘芝萁／台北報導〕第128屆美國玫瑰花車遊行於2017年1月2日在洛杉磯帕薩迪納市盛大登場，中華航空今年以「再現台灣之美Return to the Beauty of Taiwan」參展，蟬聯國際花車首獎，「A350飛行大使」帝雉與五色鳥躍身造型花車主角，向全世界介紹台灣最珍貴美麗的自然寶藏。

台灣被稱為賞鳥王國，此次華航花車設計挑選了台灣特有的帝雉和五色鳥，並以台灣野百合做為主要裝飾花卉，打造全長55呎、高30呎、寬18呎的造型花車；呼應華航首架A350客機「帝雉號」彩繪機，栩栩如生的台灣帝雉以優雅姿態展現王者氣勢，搭配近3萬株的玫瑰、百合、蠟菊流露盎然生氣，色彩繽紛令人驚豔。6位舞者熱情地與觀眾互動，傳遞2017年的新年祝福，更歡迎旅客來到台灣，親身探索寶島的美麗風情。

華航長期致力推動綠能環保，並落實企業永續發展使命，此次花車設計理念代表著華航向大自然致敬，透過展示帝雉、五色鳥及台灣野百合等台灣特有動植物豐富的自然生態，象徵台灣環境保育的豐碩成果，不啻為今年玫瑰花車大會主題「成功的迴響Echoes of Success」的最佳詮釋。

華航自1987年首次參加美國玫瑰花車遊行以來從未缺席，每屆花車設計都力求創新，今年已是第31次參與盛會，也是唯一獲獎的航空公司。華航今年再次與外交部、交通部觀光局合作，持續讓台灣在國際舞台發光發熱，期望帶領更多旅客一同感受最美麗的台灣。

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