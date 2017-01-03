玉里搭小黃25元 地方計程車業者面嗆蕭美琴

玉里在地的資深小黃司機（右），不滿新政策把補貼給了外地連鎖車隊，跑來跟蕭美琴（左）嗆聲。（記者花孟璟攝）

2017-01-03 13:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕搭小黃只要公車價格，立委蕭美琴爭取花蓮縣第一個需求反應式公共運輸DRTS服務今天在玉里鎮上路，住在玉里鎮樂合部落的2位80多歲阿嬤搭車到鎮上買水果，蕭美琴也到場關心，卻當場被玉里班計程車業者嗆「我們生計怎麼辦」？

住樂合部落的88歲嬤陳水蓮、84歲嬤陳桂月是鄰居，2阿美族嬤常相約共乘到鎮上省車資，今天則第一次搭「不用錢的小黃」到鎮上。陳水蓮說，以前搭車來回200元，她沒有錢，有新政策很好。

偏鄉人口少，大型公車路線繞行部落，搭乘者也少，不合經濟效益，DRTS政策利用機動性高的計程車取代公車，由政府補貼差額，花蓮縣第1個DRTS案今天率先在玉里鎮上路，共有樂合、安通、源城3個固定路線，超出固定路線的部份跳錶。今起前3個月優惠期間「搭車統統免費」，4月1日起調為原價，全票25元，敬老及愛心票學生票15元。

由於政府補貼給玉里鎮DRTS案，1年的經費約150萬元，花蓮縣府是以招標方式給連鎖車行「皇冠大車隊」承接，立委蕭美琴、原民立委谷辣斯．尤達卡上午到玉里火車站瞭解DRTS營運情形，立委谷辣斯還認為這是部落版的Uber，對部落族人幫助很大，但當場仍引起車站前排班小黃不滿，好幾位司機到場嗆聲，「這樣是要計程車怎麼生存」？

開10年計程車的司機陳冠明說，「這3條路線有的以前沒公車」，都是要叫計程車，他昨天載源城的客人到鎮上，客人就說「你們跳錶要120~130元」很貴、「以後要改搭25元的」。陳冠明質疑，政府要照顧偏鄉民眾很好，但不能補助連鎖大車行、卻犧牲在地司機權益，「在地人靠跑車生活」，但連鎖車行不是「他們是拿補助來的」，這樣合理嗎？

對此蕭美琴說，DRTS希望協助偏鄉居民有更便宜、負擔得起的交通工具，但她並不希望在地司機跟業者的生計被排擠，由於目前玉里鎮的計程車業者未整合，導致交通部或地方政府沒有單一對口可委託，她建議地方司機可透過組合作社或法人單位來參與政府專案，以納入DRTS政策，這能讓地方業者也能維持基本的生計。