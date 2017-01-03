《老夫子》原作王家禧辭世 二代王澤將赴美奔喪

《老夫子》第一代作者者王家禧（左）與兒子兼第二代作者王澤（右）雙雙現身，在1995年台北展出老夫子原稿時合影 。（老夫子哈媒體提供）

2017-01-03 13:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我的一生就像漫畫，我儘可能的讓「老夫子」也就是讓自己耍寶去逗樂讀者。」紅遍華人世界半世紀的華語《老夫子》初代作者王家禧在美國時間1月1日凌晨辭世，享壽93歲，其漫畫家生涯畫下句點，而在20多年前接下父親棒子的王澤則預計在近日赴美奔喪；老夫子哈媒體公司表示，因近年圖像創作及授權業務都已由王澤接棒，未來仍會繼續創作。

老夫子哈媒體公司證實，長年旅居美國加州的王家禧在當地時間1月1日的凌晨5點57分因年老器官衰竭安詳離開人世，享壽93歳。

老夫子原作者王家禧在1925年出生，1956年移居香港，曾替教會繪聖經、編報，工作之餘從事漫畫創作，最初用「萌芽」等多個筆名在報章雜誌發表漫畫，其中用長子「王澤」為筆名所創的《老夫子》漫畫，因人物個性鮮明、內容幽默逗趣，而廣受讀者喜愛至今。

後真人版的王澤鑑於父親年事已高，毅然在1995年接下父親畫筆，繼續漫畫創作，成為老夫子第二代作者，台灣成立老夫子工作室、老夫子哈媒體公司等，並持續在中台港等以及全球，持續推動老夫子跨業合作、圖像授權等，不少周邊公仔、電影動畫製作等，近年蓬勃發展。而王澤本身因學建築，也在台灣實踐大學建築系擔任教授，去年二月才從教職退休。

老夫子哈媒體表示，近年老夫子漫畫創作多已由王澤接手，圖像授權等都由公司業務正常營運，應不受太大影響，而王澤近日也將飛赴美國奔喪，處理父親後事，暫不接受媒體訪問。

過去相當受到歡迎的老夫子的長篇漫畫「水虎傳」（老夫子哈媒體提供）

1995年《老夫子》第一代作家王家禧（前排右二）與太太（前排右一）在台北老夫子畫展中與工作人員合影 。（老夫子哈媒體提供）