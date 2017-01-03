結合科技風格 QR Code成新市區公所門面
2017-01-03 13:15
結合燈光照射，新市區公所門面設計更具特色。（記者林孟婷攝）
〔記者林孟婷／台南報導〕台南市新市區公所首創運用QR Code作為區公所門面設計，同時加入地方白蓮霧文化產業特色，結合地方與科技風格，大大的QR Code不僅顯目，也方便外地遊客可以透過掃描就可以隨即知道地方的「即時訊息」。
新市區公所所生產的白蓮霧全台知名，而這樣特殊在地產業文化也一躍成為門面設計的主題，新市區長邱保華表示，新市區公所原本的門面為簡單的格柵設計，一直想要加以設計突顯出地方特色。
邱保華說，除了要展現地方特色之外，加上新市區內有南科園區也希望能加入科技元素，加上新市區外來人口以及遊客日漸增多，提供民眾方便且快速的地方訊息就顯得相當重要。
在南科國際青年商會會長吳茜蓉協助之下，設計出大膽且創新圖案設計，以QR Code為設計主題加入新市白蓮霧的圖案呈現創新想法，邱保華說，當時為了設計出QR Code採用不銹鋼材質，廠商大費周章在不銹鋼上進行上色、找好定位點才陸續完成，新的門面設計日前放上區公所大門、相當吸睛。
邱保華表示，只要手機對準區公所大門上的大大QR Code，就能直接進入公所首頁，立刻可以得知地方最新消息，同時提供當地好吃、好玩的生活文化與在地景點，到了假日的確吸引遊客區公所前「掃描」。
新市區公所的QR Code門面設計也在網路上引起討論，有網友就說「太有創意了」、「有夠大膽的啦！」「以後只要掃一掃就知道哪兒有好吃的了！」。
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