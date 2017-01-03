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寵物鸚鵡不見了 她泣不成聲祭3萬懸賞金

2017-01-03  13:06

〔記者許展溢／苗栗報導〕一名住在台中張姓女子10月底與家人前往竹南鎮崎頂車站遊玩，一不小心讓飼養近10年的鸚鵡「多多」走失，2個月來透過各管道協尋、發上萬份宣傳單，每天來回苗栗，仍沒下文，她難過的哭著說，這鸚鵡就像「自己的孩子」，現在不見，真的心好痛，祭出3萬元拾獲金。

張小姐表示，多多是非洲灰鸚鵡，體型比鴿子略大一些，體毛灰色、尾巴紅色，右腳有戴腳環，腳環號碼是ABR-** 784，她說多多當時飛失時正處於生病狀態未康復，讓她相當心急不知該如何是好。

張小姐掉淚的說，當時與家人前往苗栗遊玩，後來在崎頂車站餵食藥物，不知怎麼的就飛失了，很擔心「多多」不能適應外面生活，不知道是否能撐下去，走失後每天尋找，花費近2萬元印製4種版本宣傳單，在苗栗各鄉鎮發放。

張小姐表示，10年前朋友因故無法繼續飼養多多才接手，多年來已有很深厚感情，直說多多是隻乖巧也聰明、可愛，又很會講話、靈巧，就像在養一個小孩子，但沒想到飛失到現在，每天從早到晚尋找，仍是音訊全無。希望有看到的人，可以多加留意，若有拾獲者將給獎金3萬元。

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  • 張小姐飼養鸚鵡飛失2個月。（圖由張小姐提供）

    張小姐飼養鸚鵡飛失2個月。（圖由張小姐提供）

  • 張小姐表示鸚鵡右腳有戴腳環。（圖由張小姐提供）

    張小姐表示鸚鵡右腳有戴腳環。（圖由張小姐提供）

  • 張小姐指出，為尋找鸚鵡已印製4種版本在苗栗縣內發放。（圖由張小姐提供）

    張小姐指出，為尋找鸚鵡已印製4種版本在苗栗縣內發放。（圖由張小姐提供）

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