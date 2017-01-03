實驗動物也要向南走 台灣繁殖高階實驗鼠外銷
2017-01-03 13:13
［記者吳柏緯／台北報導］政府推動新南向，實驗動物也要向南走。國家實驗研究院與生技公司合作，將台灣繁殖的高階實驗鼠外銷至東協國家，超過100種的基因品系可供不同研究者選擇。目前市場初步鎖定泰國、印度等國。
根據統計，全球每年使用約超過千萬隻實驗鼠，台灣約使用70萬隻，不過超過90％的實驗動物供應機制由歐美的生技公司掌握，單價與運費偏高，進口流程也較繁複，造成實驗上的不便與負擔。
國研院自1994年起開始建置台灣的實驗鼠供應網。初期一年只能培養1萬多隻，不過到去年為止，數字已經大幅成長到每年17萬隻，其中有3萬隻是針對特殊疾病進行基因改造的高階實驗鼠，每隻高階實驗鼠要價新台幣1萬至3萬元。
國研院院長王永和指出，實驗鼠是生醫、生技產業發展的基礎，目前國研院動物中心培養的實驗鼠，共136種品系，可用於腦神經病變、心血管疾病糖尿病與癌症等疾病的動物實驗。
除了國內的市場外，近年東協國家經濟急速發展，其生技醫藥水準逐漸提升，加上政府積極推動新南向政策，動物中心今年開始與生技公司合作，將動物中心的高階實驗鼠品牌推向新南向國家，初期將鎖定泰國、印尼、馬來西亞等國，透過網站行銷、在當地舉辦工作坊、研討會方式，推廣台灣高階實驗鼠。
動物中心主任余俊仁則表示，儘管目前實驗動物在新南向國家的市場規模仍難以估算，但因動物實驗是進入臨床試驗的必經之路，後續還有很多配套服務、技術，甚至是諮詢、教育訓練等皆所費不貲，期待以實驗鼠為引子，對新南向國輸出臨床試驗的整體解決方案。
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