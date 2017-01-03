颱風侵襲農作受害 頂寮蘿蔔減產50％

蘇澳鎮長陳金麟（中，繫領帶者），今天為蘇澳蘿蔔節代言。（記者江志雄攝）

2017-01-03 12:59

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里栽種的蘿蔔，連兩年遭颱風侵襲減產，本季產量減少50％，極端天候打亂了農民耕作步調。

宜蘭縣沿海線沙地種植不少蘿蔔，多半在中秋節前後下種，12月到隔年春節採收，其中蘇澳頂寮里的蘿蔔有三分之二做成蘿蔔乾，鎮公所去年初原本要開辦蘇澳蘿蔔節促銷，卻因颱風摧殘所剩無幾被迫取消。

蘇澳鎮頂寮里農民本季所種蘿蔔，去年暑假播種後遇上梅姬颱風泡湯，便重新播種，生長期間又有連續豪雨，導致產量減半，里長林瑞芳統計，往年平均每季產量約30萬台斤，今年剩15萬台斤。

蘇澳鎮長陳金麟認為，頂寮里生產的蘿蔔口感脆品質佳，應行銷推廣提升附加價值，訂於本月7日舉辦首屆蘇澳蘿蔔節，邀請大家吃菜頭博好運，有蘿蔔料理品嘗、拔蘿蔔競賽、黃金菜脯（蘿蔔乾）展售，相關活動資訊可上蘇澳鎮公所網站查詢。

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蘇澳鎮頂寮里的蘿蔔口感脆品質佳。（記者江志雄攝）

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