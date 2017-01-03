3成寵物未打狂犬病疫苗 北市今年擴大稽查
2017-01-03 12:57
〔記者黃建豪／台北報導〕為落實台北市狂犬病預防防疫網，台北市動物保護處統計出105年度「台北市動物狂犬病預防注射績優動物醫院」共10名，將於年度獸醫師大會會員大會時舉行頒獎，發給獎勵金10萬元。但動保處統計發現，台北市至少仍有3成寵物未施打狂犬病疫苗，可依動物傳染病防治條例開罰3萬元至15萬元，且今年起將擴大現場稽查範圍。
動保處統計，104年11月至105年11月底，台北市各委託動物醫院施注射狂犬病疫苗發證數量，統計出前4名施打數量最多的中英、豐盛以及前6名成長百分比大幅躍進的動物醫院，發放獎勵金共10萬元整，以感謝動物醫院協助建構台北市的動物狂犬病防疫網。
動保處呼籲，狂犬病是重要法定人畜共通傳染病，發病後人及動物的死亡率接近百分百，台灣自102年起發現爆發鼬獾狂犬病疫情後即成為狂犬病疫區，但只要有超過7成的家犬及家貓有定期施打狂犬病疫苗，就能有效防護飼主和寵物不被狂犬病病毒入侵。
動保處指出，去年1月至11月底，北市施打狂犬病疫苗寵物數量約5萬4776隻，相較前年同期增加3000隻，施打比例占總數僅達4成9。動保處說，有的動物醫院到12月底才會回報，所以北市施打比例仍有機會達到7成。
動保處說，狂犬病疫苗為強制施打，飼主超過一年未攜帶寵物補打，中央政府會挑出名單，要求地方政府管制，去年台北市就開出兩張罰單，經通知勸導不聽後，開罰3萬元，但最難掌握的，還是從頭到尾都沒施打的，平常會派員到公園稽查，今年起將擴大至動物醫院隨機抽查。
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