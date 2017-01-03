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黑面琵鷺現蹤澎湖天人湖 遭野狗追逐

野犬跑下湖中，追逐驚嚇黑面琵鷺。（記者劉禹慶翻攝）

2017-01-03  12:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入瀕危物種的黑面琵鷺，每年都會在台灣曾文溪口過冬，澎湖已連續6年都有少數黑面琵鷺現身，今年伊始就有鳥友在天人湖，發現2隻黑面琵鷺現身，但卻遭到野犬追逐，鳥友擔憂驚嚇到國寶鳥，未來不再過境澎湖。

黑面琵鷺自6年前首度現蹤澎湖，每年固定會在10月份現身，出現在山水濕地、菜園濕地及興仁水庫等地覓食棲息，翌年1月分則飛往台南曾文溪出口，與其他族群會合，雖然出現數量都維持在個位數，但相當穩定，也讓賞鳥人士認定澎湖是越冬的中繼站，去年12月底就有鳥友發現2隻黑面琵鷺在天人湖覓食。

今年伊始，又有鳥友在天人湖發現黑面琵鷺蹤影，但卻目睹到2隻野犬下湖追逐黑面琵鷺的驚險鏡頭，擔憂受到驚嚇的黑面琵鷺，來年不敢再飛抵澎湖，中斷黑面琵鷺抵澎連續紀錄；澎湖野鳥學會創會長林長興表示，黑面琵鷺受到干擾後，可能轉往山水或菜園溼地棲息，不至於影響過境。

澎湖縣政府農漁局生態保育科據報後，也前往天人湖實勘，未發現黑面琵鷺蹤影，疑似已飛走，人工湖天人湖進入冬季乾涸期，野犬可輕易下湖，因此通報澎湖家畜疾病防治所放置捕犬籠，維護生態平衡；現值全國黑面琵鷺大調查，澎湖野鳥學會也受託進行調查，將持續追查2隻黑面琵鷺的動態。

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  • 國寶保育鳥黑面琵鷺在天人湖棲息，卻遭到野犬盯上。（記者劉禹慶翻攝）

    國寶保育鳥黑面琵鷺在天人湖棲息，卻遭到野犬盯上。（記者劉禹慶翻攝）

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