五月天後製團隊在高雄辦搞怪樂園 概念式親子樂園

立委賴瑞隆（右一）、高市觀光局長曾姿雯（中）上午出席「8咘的搞怪樂園」宣傳會。（記者王榮祥攝）

2017-01-03 12:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆牽線，五月天演唱會幕後製作團隊斥資近兩億元，本月中旬將在高雄推出「8咘的搞怪樂園」﹔賴瑞隆與高市觀光局長曾姿雯上午一同現身樂園造勢活動，邀請大家一起來搞怪。

「8咘的搞怪樂園」是由五月天幕後製作團隊、必應創造公司設計。必應曾擔綱五月天、林俊傑、丁噹、田馥甄、李宗盛等知名歌手、樂團的演唱會後製，在策劃、執行活動層面的專業度與經驗均相當豐富，搞怪樂園則是必應首次挑戰不同形態的娛樂節目。

主辦單位說明，搞怪樂園是全新概念式的親子樂園，運用0到9的數字作樂園人物發想，推出4位故事主人翁8咘、5花果、淘7蛋、小2魔，並以高雄港港口的船鳴聲「8」作為樂園主題。

樂園內容以故事為核心，透過4隻怪物的個性與特色，進行每個區域、遊樂空間的設計與規劃，4大主題區分別安排遊玩探索、奇幻展演、體適能發展運動、創意彩繪等不同空間。

曾與五月天合作，樂園當然也獲得五月天相挺，五月天將專輯中的主打歌「派對動物」，提供樂園當主題曲，讓大小朋友感受五月天的動能，盡情在樂園中搞怪、玩樂。

樂園預定1月14日開幕、到2月28日，詳情可至官網www.8咘的搞怪樂園.tw。