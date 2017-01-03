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2年前即停產 斗六味全廠不受台灣康師父解散影響

2017-01-03  12:38

〔記者林國賢／雲林報導〕台灣康師傅解散，曾代工生產「康師傅方便麵」味全斗六廠運作正常，廠方表示，康師傅方便麵生產線於104年10月就已停產，80名員工均已轉任或優離，康師傅解散處分與味全斗六廠無關。

雲林縣政府勞工處副處長陳良駿表示，味全斗六廠前年油品事件後就沒有生產泡麵，當時80名勞工有55人補入味全公司，其他25人優離，並未出現勞資糾紛。

味全斗六廠人員指出，該公司自前年開始即與台灣康師傅沒有業務往來，目前以生產咖啡、豆奶等食品為主，台灣康師傅解散處分與味全斗六廠無關，營運也不受影響。

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  • 味全斗六廠運作正常，未受台灣康師傅解散影響。（記者林國賢攝）

    味全斗六廠運作正常，未受台灣康師傅解散影響。（記者林國賢攝）

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