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宜縣非農地農用改課地價稅 清查後1119件免課

非農地農用改課地價稅，清查後1119件免課。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-01-03  12:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］去年地價稅11月開徵後，宜蘭縣政府針對農地未農用者改課地價稅，民眾陸續收到稅單後，因為漲幅過高造成民間反彈，縣府11月底全面清查，從違規設施改以「用途」認定是否農用，共有1119件農地改回田賦，不用課地價稅。

地方稅務局長呂莉莉表示，原本農地改課地價稅的土地共有7266筆，但是由於歸戶後有些稅賦增加過大，因此從十一月下旬開始展開全面清查，並重新認定是否農用，原本是以設施是否違規來看，改以「用途」認定，清查後共有1119件農地回復田賦，不改課地價稅。

呂莉莉指出，例如有些農舍前設有曬穀場，原本可能因為沒有申請被視為違規，但是經過重新認定，就算設施有違規，但是實際上真的有農用，因此不改課地價稅。

此外，呂莉莉說，另外共有5442筆土地維持改課地價稅，705筆農地部份回復田賦，例如有些農舍雖然建有圍牆，但是實際清查時發現部份面積維持農用，原本是全部改課地價稅，現在則改成部份課地價稅，清查前預計會收到九千六百萬的稅額，清查後減少兩千萬元左右。

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