跨年毀損球場草皮 議員批：影響球隊練習
2017-01-03 12:30
跨年晚會結束後，洲際棒球場草皮、紅土都被破壞。（市議員顏莉敏提供）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府在洲際棒球場舉辦跨年晚會，5萬人湧入，晚會結束後，球場草皮全數壞死。市議會國民黨團今天召開記者會表示，台灣隊3月將赴日本參加世界棒球經典賽預賽，因為草皮必須重新修復，無法在洲際棒球場練習，恐怕影響出賽表現。
國民黨團書記長楊正中表示，台灣隊3月將赴日本參加世界棒球經典賽預賽，去年12月向市府借場地，希望讓台灣隊練習到今年2月，市府竟以舉辦跨年晚會為由拒借，市長林佳龍稱台中市是「棒球首都」，卻如此對待台灣隊，國民黨團為台灣隊抱屈。而市府在洲際棒球場內辦跨年晚會，竟然沒有任何保護措施，任由民眾踩踏草皮，導致草皮、紅土損壞殆盡。
議員顏莉敏指出，洲際棒球場是國際級球場，草皮修復約需2個月，台灣隊只能改到台體大練習，台體大下週也有賽事，台灣隊再轉到嘉義球場練習，因為市府好大喜功，台灣隊被迫到處奔波。
議員黃馨慧、張瀞分、賴義鍠也說，前市府曾在洲際棒球場辦跨年晚會，但是在停車場，不會損壞球場，這次跨年晚會反映出市府做事粗心、粗糙、粗暴，雖然修復草皮費用400萬元由廠商負擔，難道這些錢不是錢嗎？
洲際棒球場草皮已被破壞。（市議員顏莉敏提供）
市議會國民黨團抨擊跨年晚會破壞洲際棒球場草皮，影響台灣隊練習。（記者張菁雅攝）
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