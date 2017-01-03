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仁慈醫院開「心咖啡」 打開身心症病友心房

2017-01-03  12:37

［記者黃美珠／湖口報導］新竹縣湖口鄉天主教仁慈醫院今天早上在院內1樓大廳開了1間「心咖啡」，裡面所雇用的6名店員都是該院身心症病友。他們透過職能治療師的輔導和幫助，學會了沖泡咖啡、送餐、服務來客等技巧，重新打開他們的心房，重啟他們跟人群互動的契機，協助他們早日回歸社會，重新開啟自己的美好人生。

該院院長張達人說，他們的身心科病床共有200床，目前收治170名病友，扣除30床的急症，有140人是常住的患者。

為了讓這些病友可以早日回歸主流的社會生活，他們整合了身心科的治療和該院的職能治療師，培訓他們成為「心咖啡」的工作班底。以最長半年的時間，提供恢復良好的病友們在這裡接受職業訓練外，更重要的是開啟他們重新跟社會正常互動的大門。

該院表示，這個咖啡坊除了提供病友職能治療外，也讓登門求診的患者及其家屬，可以在等候的期間可以順便享用早餐，或喝杯咖啡稍微放鬆一下心情。

「心咖啡」的名字，則是以鑰匙孔打開心房的概念做發想，在鑰匙孔中間以咖啡豆組成愛心，象徵幫病友打開心房，祝他們早日康復之意。

今天早上的開幕揭牌儀式，由該院前任和現任院長謝國雄、張達人，偕同新竹縣政府衛生局副局長江松福、該院副院長劉益宏等共同主持，湖口鄉中正社區等鄉親也到場用演出等表達支持。

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  • 天主教湖口仁慈醫院「心咖啡」今天揭幕正式營運，要搭起身心症病友回歸社會的橋樑。（記者黃美珠攝）

    天主教湖口仁慈醫院「心咖啡」今天揭幕正式營運，要搭起身心症病友回歸社會的橋樑。（記者黃美珠攝）

  • 天主教湖口仁慈醫院「心咖啡」今天揭幕正式營運，要搭起身心症病友回歸社會的橋樑。（記者黃美珠攝）

    天主教湖口仁慈醫院「心咖啡」今天揭幕正式營運，要搭起身心症病友回歸社會的橋樑。（記者黃美珠攝）

  • 湖口仁慈院的「心咖啡」是該院身心科結合職能治療師，替身心症病友們構建回歸社會的庇護工坊。（記者黃美珠攝）

    湖口仁慈院的「心咖啡」是該院身心科結合職能治療師，替身心症病友們構建回歸社會的庇護工坊。（記者黃美珠攝）

  • 湖口仁慈院的「心咖啡」是該院身心科結合職能治療師，替身心症病友們構建回歸社會的庇護工坊。（記者黃美珠攝）

    湖口仁慈院的「心咖啡」是該院身心科結合職能治療師，替身心症病友們構建回歸社會的庇護工坊。（記者黃美珠攝）

  • 仁慈醫院的「心咖啡」結合鑰匙孔和咖啡豆，意欲透過咖啡庇護工坊，打開身心症病友們的心房，早日康復回歸社會。（記者黃美珠攝）

    仁慈醫院的「心咖啡」結合鑰匙孔和咖啡豆，意欲透過咖啡庇護工坊，打開身心症病友們的心房，早日康復回歸社會。（記者黃美珠攝）

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