中年加農 中市開訓囉！
2017-01-03 12:22
市長林佳龍等人啟動「中年加農」儀式。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府農業局開辦「中年加農」，吸引30位45歲以上民眾參與，今天舉辦開訓典禮！市長林佳龍表示，投入農業不嫌晚，期許台中市成為台灣新農業基地。
「中年加農」開訓典禮今天在陽明市政大樓舉行，市長林佳龍表示，台中市首創青年加農，因為許多中年民眾也希望參與，才有第一屆中年加農的產生，台中市具有便捷交通及三級產業完整等優勢，農業不只是生產，更可結合觀光、旅遊等，透過賢拜的陪同，讓學員更快進入農業，他並表示，台中市的青年加農及中年加農計畫獲總統蔡英文肯定，希望能推廣到全台。
農業賢拜巫建旺則肯定市府務實的作法，強調農業是社會安定的力量，但農業易學難精，未來的路還很長，勉勵學員共同打造有感的台中市。
台中市議員謝志忠也是農家子弟，他表示，「父老請嘸工」，家裡兄弟姐妹假日都要回台南老家幫忙耕種，只有他因擔任民代沒空回家，強調農工及農力的投入非常重要，青年及中年加農是其中一種方式。
中年加農學員洪胜發則表示，農業不只有生產的喜悅，還有全家一代一代之間的情感連繫，呼籲大家一起關心生態的平衡。
51歲的張世杰，原本是科技業的研發工程師，因經濟不景氣，非志願離職，乾脆轉換跑道回老家豐原從農，他表示，家裡原本就有種荔枝、龍眼，原本也算假日農夫，但全心投入農業，一開始很茫然，幸中年加農，有賢拜陪同，可節省許多力氣及避免走很多冤枉路。
與會各農業賢拜紛紛拿出自己種植的作物與民眾分享。（記者歐素美攝）
台中市長林佳龍頒發證書給農業賢拜代表吳松杰（右）。（記者歐素美攝）
台中市第一屆中年加農開訓。（記者歐素美攝）
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